Двом російським військовим заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням на Миколаївщині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (частина 2 статті 28, частина 1 статті 438 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Підозрювані — військовослужбовці 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади сухопутних військ РФ.

Підозрювані російські військові. Фото: прокуратура Миколаївщини

За даними слідства, з березня по листопад 2022 року під час тимчасової окупації села Новопетрівка Широківської територіальної громади Баштанського району на Миколаївщині підозрювані з іншим військовослужбовцем РФ, якого ідентифікували раніше та повідомили про підозру, жорстоко поводилися з цивільним населенням, погрожуючи зброєю та застосовуючи силу.

«Окупанти викрадали місцевих мешканців з приватних осель або прямо посеред вулиці, відвозили їх до приміщення незаконно захопленого агропідприємства, де до людей застосовували численні тортури, щоб схилити їх до співпраці з окупантами. Зловмисники стріляли в бік цивільних, били людей прикладом автомата по голові й тулубу, ламали кінцівки», — йдеться у повідомленні.

Відомо про чотирьох чоловіків, які постраждали від дій військовослужбовців ЗС РФ.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється СБУ в Миколаївській області. За скоєне їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Раніше миколаївські поліцейські встановили особу російського військового, який віддавав накази катувати людей під час окупації Снігурівки.

Нагадаємо, правоохоронні органи Миколаївської області зафіксували 2 тисячі 523 порушень законів та звичаїв війни.