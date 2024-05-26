Дівчата, які повернулися з окупації, архівне фото: офіс омбудсмена

Внаслідок збройної агресії росіян в Україні вважають зниклою 2021 дитину.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Незаконні депортації, викрадення дітей росіянами, хаос, що коїться на тимчасово окупованих територіях… Все це тільки посилює проблему та збільшує кількість зниклих безвісти дітей», – зазначив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, ще 13 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Сімох із них повернули з тимчасово окупованих територій, ще шістьох — в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.

Раніше Україна повернула на підконтрольну Україні територію трьох братів та сестру, які після повномасштабного вторгнення Росії опинилися в окупації.

Також нагадаємо, що станом на грудень 2023 року, приблизно 4 тисячі прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованій території або були депортовані на територію РФ.

Раніше повідомлялось, Парламент Молдови розгляне резолюцію про засудження незаконної депортації українських дітей Росією та необхідність їхнього якнайскорішого повернення додому.