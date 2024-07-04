Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

На Одещині затримали пару за підозрою у шпигунстві за місцями дислокації морської охорони для повітряних ударів по місцях базування українських захисників.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Правоохоронці вказують, що 23-річний одесит і його 18-річна наречена були агентами російських спецслужб та діяли в Одеській та Дніпропетровській областях.

«Вони під виглядом наречених шпигували за морською охороною Одещини», — повідомили в СБУ.

За даними СБУ, пара розвідувала локації прикордонних загонів морської охорони, які обороняють акваторію портового міста.

«Щоб отримати розвіддані, вони обходили місцевість під виглядом прогулянок наречених і фотографувались на фоні «потрібних» об’єктів. У разі отримання актуальної розвідінформації окупанти планували використати її для повітряних ударів по місцях базування українських захисників», — додали правоохоронці.

Чоловіка з дівчиною затримали поблизу потенційної цілі. Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Дівчині кваліфіковали підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, щодо дівчини вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.

Нагадаємо, що 18 червня Служба безпеки України затримала підозрювану в шпигунстві для росіян за підрозділами Сил оборони на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Раніше повідомлялося, що в Одесі затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві за позиціями ППО поблизу Чорного моря.