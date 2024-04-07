Вдень 6 квітня під час патрулювання Центрального району Миколаєва, поліцейські отримали повідомлення, що неподалік від Варварівського мосту невідомі чоловіки шукають або розкладають закладки.
Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.
За деякий час інспектори виявили громадян за орієнтуванням. Під час спілкування з поліцейськими, останні повідомили, що мають з собою згортки з наркотиками.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин цієї події.
В поліції нагадали, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, передбачена кримінальна відповідальність за статтею 309 ККУ.
Раніше у Миколаєві поліцейські викрили місцеву мешканку на збуті особливо небезпечного психотропу.
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Вдень 6 квітня під час патрулювання Центрального району Миколаєва, поліцейські отримали повідомлення, що неподалік від Варварівського мосту невідомі чоловіки шукають або розкладають закладки.
Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.
За деякий час інспектори виявили громадян за орієнтуванням. Під час спілкування з поліцейськими, останні повідомили, що мають з собою згортки з наркотиками.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин цієї події.
В поліції нагадали, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, передбачена кримінальна відповідальність за статтею 309 ККУ.
Раніше у Миколаєві поліцейські викрили місцеву мешканку на збуті особливо небезпечного психотропу.