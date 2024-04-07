Вдень 6 квітня під час патрулювання Центрального району Миколаєва, поліцейські отримали повідомлення, що неподалік від Варварівського мосту невідомі чоловіки шукають або розкладають закладки.

Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.

За деякий час інспектори виявили громадян за орієнтуванням. Під час спілкування з поліцейськими, останні повідомили, що мають з собою згортки з наркотиками.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин цієї події.

В поліції нагадали, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, передбачена кримінальна відповідальність за статтею 309 ККУ.

Раніше у Миколаєві поліцейські викрили місцеву мешканку на збуті особливо небезпечного психотропу.