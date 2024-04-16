У Миколаєві патрульні врятували чоловіка від самогубства, ілюстративне фото

Вчора, 15 квітня, патрульні врятували чоловіка, який хотів вкоротити собі віку.

Про це повідомляє патрульна поліція Миколаївської області.

Як зазначили у пресслужбі, вчора, близько 18-ї години, патрульні Владислав Корбут та Володимир Краснощок отримали виклик про чоловіка, який має намір вкоротити собі віку на Інгульському мосту.

«Інспектори, не гаючи часу, прибули на місце події. З чоловіком вже розмовляв військовий, який проходив повз, та вирішив допомогти. Поліцейські, скориставшись моментом, схопили громадянина та перетягнули в безпечне місце, а після передали його лікарям», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, влітку в Арбузинці Миколаївської області 24-річний чоловік застрелив трьох осіб, а після — вчинив самогубство. З'ясувалося, що між чоловіком та його колишньою через ревнощі виникла сварка, в ході якої він застрелив жінку, її матір та її нового чоловіка.