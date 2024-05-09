Пожежа будинку у Миколаєві 9 травня / Фото: ДСНС

Вдень, 9 травня у Миколаєві загорівся житловий будинок по провулку Шевченка в Інгульському районі міста.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що вогнеборці 4 державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу житлового будинку типу «жилкоп» площею 20 квадратних метрів.

Медики «швидкої» надали допомогу 40-річній господарці будинку, яка отримала опіки.

Пожежа будинку у Миколаєві 9 травня / Фото: ДСНС Пожежа будинку у Миколаєві 9 травня / Фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади. Внаслідок влучання почалася пожежа, яка охопила 200 квадратних метрів.