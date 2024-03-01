Третя штурмова бригада показала перші кадри зачистки Красногорівки. Скриншот з відео

У ЗСУ показали перші кадри зачистки населеного пункту від росіян. Завдання виконали бійці 3-ї роти 1-го штурмового батальйону та бійцями 1-ї роти 2-го штурмового батальйону бригади.

Відео показала 3-тя окрема штурмова бригада.

«Минаючи мінні загородження, підрозділи бригади зайшли в місто на броні та почали просування вулицями. Ворог не збирався відходити і чіплявся за кожен будинок. Росіян із них вибивали силою, набоями та гранатами», — йдеться у підписі до опублікованого відео.

Як результат — відбите у ворога місто. Втрати противника склали понад 100 знищених солдатів.

Нагадаємо, учора, 28 лютого, у Третій окремій штурмовій бригаді заявили, що військові вибили російську армію з Красногорівки Донецької області.

15 лютого, 3-я окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. В прес-службі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична.

16 лютого у бригаді повідомили, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу. Загарбники штурмують місто та атакують з повітря і вдень, і вночі.

17 лютого головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським було прийнято рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки. Він пояснив, що зробив це заради збереження особового складу та оборони на більш вигідних рубежах. Під час відходу частина військовослужбовців ЗСУ потрапила у російський полон.

Загалом, росіяни під час наступу на Авдіївку втратили вбитими та пораненими 47 тисяч солдатів.