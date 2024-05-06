Мешканець Золотоноші Черкаської області переодягнувся у жінку та з паспортом сестри намагався перетнути кордон з Румунією.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

«Чарівна «Сергієтта» спланувала подорож за кордон. 44-річний мешканець Золотоноші, переодягнений у жінку, намагався перетнути кордон з Румунією. «Фешн-лук», макіяж з перукою — саме в такому вигляді, маючи з собою паспорт сестри, українець прибув на Закарпаття. У прикордонні наряд швидко викрив маневр з перевдяганням «туристки», навіть попри те, що чоловік до останнього стояв на своєму: він — громадянка України», — йдеться у повідомленні.