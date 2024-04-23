У Миколаєві пасажир перевозив у таксі гранатомет, який знайшов у селі. Фото: патрульна поліція Миколаївської області

У понеділок, 22 квітня, у Миколаєві на блокпості було зупинено автомобіль Mitsubishi.

Про це повідомляє патрульна поліція Миколаївської області.

За даними патрульних, що чоловік працював водієм таксі та везе пасажира, який поклав у багажник небезпечний предмет.

«Під час перевірки транспортного засобу патрульні виявили у багажнику автомобіля предмет, схожий на гранатомет протитанкової дії. Пасажир розповів, що знайшов його у селі, де раніше проходили активні бойові дії, і вирішив відвезти його до поліції», – повідомляє пресслужба.

Патрульні викликали на місце події вибухотехніку та слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин справи.

Нагадаємо, що у Миколаївській області поліцейські затримали чоловіка, який незаконно вдома зберігав зброю та канабіс. Зі слів чоловіка, зброю та боєприпаси знайшов на околиці села та приніс додому.