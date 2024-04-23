У понеділок, 22 квітня, у Миколаєві на блокпості було зупинено автомобіль Mitsubishi.
Про це повідомляє патрульна поліція Миколаївської області.
За даними патрульних, що чоловік працював водієм таксі та везе пасажира, який поклав у багажник небезпечний предмет.
«Під час перевірки транспортного засобу патрульні виявили у багажнику автомобіля предмет, схожий на гранатомет протитанкової дії. Пасажир розповів, що знайшов його у селі, де раніше проходили активні бойові дії, і вирішив відвезти його до поліції», – повідомляє пресслужба.
Патрульні викликали на місце події вибухотехніку та слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин справи.
Нагадаємо, що у Миколаївській області поліцейські затримали чоловіка, який незаконно вдома зберігав зброю та канабіс. Зі слів чоловіка, зброю та боєприпаси знайшов на околиці села та приніс додому.
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У понеділок, 22 квітня, у Миколаєві на блокпості було зупинено автомобіль Mitsubishi.
Про це повідомляє патрульна поліція Миколаївської області.
За даними патрульних, що чоловік працював водієм таксі та везе пасажира, який поклав у багажник небезпечний предмет.
«Під час перевірки транспортного засобу патрульні виявили у багажнику автомобіля предмет, схожий на гранатомет протитанкової дії. Пасажир розповів, що знайшов його у селі, де раніше проходили активні бойові дії, і вирішив відвезти його до поліції», – повідомляє пресслужба.
Патрульні викликали на місце події вибухотехніку та слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин справи.
Нагадаємо, що у Миколаївській області поліцейські затримали чоловіка, який незаконно вдома зберігав зброю та канабіс. Зі слів чоловіка, зброю та боєприпаси знайшов на околиці села та приніс додому.