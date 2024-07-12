Пожежа біля Балабанівського лісу у Миколаївському районі / Фото: НикВести

Внаслідок пожежі в Миколаївській громаді в районі Балабанівського лісу вигоріло 5 гектарів території.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

До гасіння від ДСНС залучалось 25 вогнеборців та 7 одиниць техніки. Також на місці працювали вогнеборці Галицинівського загону місцевої пожежної охорони та працівники лісництва з пристосованою технікою.

Нагадаємо, в гідрометцентрі попередили, що 12 липня, в Миколаївські області очікується надзвичайна пожежна небезпека V класу.

Також надзвичайники наголосили, що з кожним днем кількість пожеж на Миколаївщині тільки збільшується.