Внаслідок пожежі в Миколаївській громаді в районі Балабанівського лісу вигоріло 5 гектарів території.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
До гасіння від ДСНС залучалось 25 вогнеборців та 7 одиниць техніки. Також на місці працювали вогнеборці Галицинівського загону місцевої пожежної охорони та працівники лісництва з пристосованою технікою.
Нагадаємо, в гідрометцентрі попередили, що 12 липня, в Миколаївські області очікується надзвичайна пожежна небезпека V класу.
Також надзвичайники наголосили, що з кожним днем кількість пожеж на Миколаївщині тільки збільшується.
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Внаслідок пожежі в Миколаївській громаді в районі Балабанівського лісу вигоріло 5 гектарів території.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
До гасіння від ДСНС залучалось 25 вогнеборців та 7 одиниць техніки. Також на місці працювали вогнеборці Галицинівського загону місцевої пожежної охорони та працівники лісництва з пристосованою технікою.
Нагадаємо, в гідрометцентрі попередили, що 12 липня, в Миколаївські області очікується надзвичайна пожежна небезпека V класу.
Також надзвичайники наголосили, що з кожним днем кількість пожеж на Миколаївщині тільки збільшується.