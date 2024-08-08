Коронавірус. Ілюстративне фото. freepik

На Івано-Франківщині зареєстрували перший летальний випадок, спричинений новим субваріантом коронавірусу Omicron - FLiRT. Померла 80-річна жінка.

Про це повідомив генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук у коментарі для «Суспільного».

«Лабораторно ми підтвердили, що в її організмі був субваріант FLiRT класичного штаму Omicron. Жінка мала також супутні захворювання — цукровий діабет, ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено днями», — розповів він.

Пенсіонерку госпіталізували з високою температурою та у важкому стані. Після курсу лікування її стан покращився.

«Жінку перевели у терапевтичне відділення, але через кілька днів, 11 липня, вона померла. Тобто з часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя», — зазначив лікар.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні показники вакцинації проти COVID-19 ще не відповідають рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. Проте цей вірус остаточно переходить в розряд сезонних захворювань.