На Івано-Франківщині зареєстрували перший летальний випадок, спричинений новим субваріантом коронавірусу Omicron - FLiRT. Померла 80-річна жінка.
Про це повідомив генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук у коментарі для «Суспільного».
«Лабораторно ми підтвердили, що в її організмі був субваріант FLiRT класичного штаму Omicron. Жінка мала також супутні захворювання — цукровий діабет, ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено днями», — розповів він.
Пенсіонерку госпіталізували з високою температурою та у важкому стані. Після курсу лікування її стан покращився.
«Жінку перевели у терапевтичне відділення, але через кілька днів, 11 липня, вона померла. Тобто з часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя», — зазначив лікар.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні показники вакцинації проти COVID-19 ще не відповідають рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. Проте цей вірус остаточно переходить в розряд сезонних захворювань.
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На Івано-Франківщині зареєстрували перший летальний випадок, спричинений новим субваріантом коронавірусу Omicron - FLiRT. Померла 80-річна жінка.
Про це повідомив генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук у коментарі для «Суспільного».
«Лабораторно ми підтвердили, що в її організмі був субваріант FLiRT класичного штаму Omicron. Жінка мала також супутні захворювання — цукровий діабет, ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено днями», — розповів він.
Пенсіонерку госпіталізували з високою температурою та у важкому стані. Після курсу лікування її стан покращився.
«Жінку перевели у терапевтичне відділення, але через кілька днів, 11 липня, вона померла. Тобто з часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя», — зазначив лікар.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні показники вакцинації проти COVID-19 ще не відповідають рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. Проте цей вірус остаточно переходить в розряд сезонних захворювань.