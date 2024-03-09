Пожежа будинку на Миколаївщині, ілюстративне фото

В Первомайську Миколаївської області під час пожежі житлового будинку загинув 78-річний чоловік.

Подія сталася 8 березня, повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Про пожежу о 9:12 рятувальникам повідомили сусіди. Вони розповіли, що із вікна оселі йде дим, а в будинку ймовірно знаходиться його господар.

По прибуттю рятувальники обстежили будинок та в одній з кімнат знайшли тіло чоловіка. Пожежу ліквідували на площі 5 квадратних метрів, попередня причина її виникнення – необережність під час паління.

Нагадаємо, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.