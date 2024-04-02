В «ПАЕК» висаджують розсаду ранньої капусти. Фото: «ПАЕК»

На полях компанії «СП «ПАЕК», що на Миколаївщині, почали висаджувати розсаду ранньої капусти у відкритий ґрунт. В процесі використовується техніка для механізованої висаджування.

Про це повідомляє преслужба «ПАЕК».

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Зазначається, що механізація ряду виробничих процесів, дала можливість істотно скоротити кількість залучених працівників. Це дає змогу частково компенсувати нестачу робочої сили та оптимізувати виробничі процеси.

«Початок квітня, як було і заплановано, почали висаджувати у відкритий ґрунт розсаду ранньої капусти. Використовуючи розсадопосадкову техніку,процес висадки проходить достатньо швидкими темпами і залучено людей в декілька разів менше ніж минулого року», — говорить Юрій Кормишкін.

Як повідомили у компанії, збір урожаю ранньої капусти запланований на середину травня.

Нагадаємо, на базі тепличного господарства ТОВ «СП «ПАЕК» продовжують вирощувати розсаду ранньої капусти та додатково готують теплиці до посіву інших культур.