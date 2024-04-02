На полях компанії «СП «ПАЕК», що на Миколаївщині, почали висаджувати розсаду ранньої капусти у відкритий ґрунт. В процесі використовується техніка для механізованої висаджування.
Про це повідомляє преслужба «ПАЕК».
Зазначається, що механізація ряду виробничих процесів, дала можливість істотно скоротити кількість залучених працівників. Це дає змогу частково компенсувати нестачу робочої сили та оптимізувати виробничі процеси.
«Початок квітня, як було і заплановано, почали висаджувати у відкритий ґрунт розсаду ранньої капусти. Використовуючи розсадопосадкову техніку,процес висадки проходить достатньо швидкими темпами і залучено людей в декілька разів менше ніж минулого року», — говорить Юрій Кормишкін.
Як повідомили у компанії, збір урожаю ранньої капусти запланований на середину травня.
Нагадаємо, на базі тепличного господарства ТОВ «СП «ПАЕК» продовжують вирощувати розсаду ранньої капусти та додатково готують теплиці до посіву інших культур.
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На полях компанії «СП «ПАЕК», що на Миколаївщині, почали висаджувати розсаду ранньої капусти у відкритий ґрунт. В процесі використовується техніка для механізованої висаджування.
Про це повідомляє преслужба «ПАЕК».
Зазначається, що механізація ряду виробничих процесів, дала можливість істотно скоротити кількість залучених працівників. Це дає змогу частково компенсувати нестачу робочої сили та оптимізувати виробничі процеси.
«Початок квітня, як було і заплановано, почали висаджувати у відкритий ґрунт розсаду ранньої капусти. Використовуючи розсадопосадкову техніку,процес висадки проходить достатньо швидкими темпами і залучено людей в декілька разів менше ніж минулого року», — говорить Юрій Кормишкін.
Як повідомили у компанії, збір урожаю ранньої капусти запланований на середину травня.
Нагадаємо, на базі тепличного господарства ТОВ «СП «ПАЕК» продовжують вирощувати розсаду ранньої капусти та додатково готують теплиці до посіву інших культур.