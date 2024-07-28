Літак К-10 Swift. Фото з відкритих джерел

Під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift 27 липня трагічно загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Про це повідомила пресслужба Харківського національного університету Повітряних Сил.

«З сумом повідомляємо, що сьогодні під час навчально-тренувального польоту літаком К-10 Swift загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних сил», — сказано в повідомленні.

Наразі триває розслідування причин інциденту. На місці працюють слідчі, фахівці з авіації та представники Повітряних сил ЗСУ. Керівництво університету запевняє, що повністю співпрацює зі слідством.

«Також просимо обережно і з розумінням ставитися до оприлюднення чутливої ​​інформації, згідно з встановленими процедурами та етичними нормами», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, у Польщі сталась авіакатастрофа легкого літака Prząśniczka J1B. Внаслідок аварії 75-річний пілот загинув.