Під час пожежі, що розпочалася внаслідок обстрілу Херсонщини, загинули двоє людей / Ілюстративне фото

Росіяни 13 травня обстріляли Кізомис Білозерської громади Херсонської області, внаслідок чого почалась пожежа.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Один із ударів прийшовся по житловому будинку. Внаслідок цього в оселі виникла пожежа, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіла загиблих місцевих жителів», — написав він.

Зазначається, що загинули двоє людей — чоловік 1955 року народження і жінка 1962 року народження.

Нагадаємо, 12 травня, російська армія здійснила удари по 10 населених пунктах Херсонської області. Пошкоджені чотири приватні будинки. Зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури та стільникову вежу.

Також минулої доби російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.