Намагались незаконно потрапити до Румунії / Фото: Держприкордонслужба

Прикордонники спіймали пʼятьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-румунський кордон у супроводі 15-річного підлітка.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За даними служби, прикордонники зупинили групу з пʼятьох чоловік, які прямували до українсько-румунського кордону у супроводі 15-річного підлітка. Правоохоронці встановили, що «подорожуючі» заплатили організатору від 3,5 до 4 тисяч доларів.

Повідомляється, що підлітка, який супроводжував правопорушників, передали батькам. На затриманих правопорушників прикордонники склали адміністративні протоколи.

Наразі правоохоронці шукають організатора схеми незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, прикордонники затримали чоловіків, які намагалися втекти до Молдови у причепі для тварин.