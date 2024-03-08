Київська прокуратура повідомила про підозру 26-річній мешканці Кривого Рогу, яка збирала гроші начебто на автомобілі для ЗСУ та лікування тяжко поранених, а витрачала на гру в онлайн-казино.

Шахрайка видурила в українців близько 1,2 мільйона гривень, повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, жінка у «Facebook» та «Telegram» створила акаунти з вигаданими даними. З цих акаунтів вона робила публікації у різних групах, оголошуючи начебто терміновий збір для військових. Під усіма оголошеннями був номер її особистої банківської картки та мобільний телефон. Проте військовослужбовцям гроші жінка не перераховувала, а витрачала їх на власні потреби, а саме на гру в онлайн-казино.

Правоохоронці просять громадян, які перераховували кошти за реквізитами банківської картки, зазначеної під публікаціями на сторінках користувача «Василий Витальевна» в соціальній мережі Facebook (ця сторінка вже видалена підозрюваною), поінформувати про такі факти окружну прокуратуру або Солом’янське УП ГУ НП у Києві.

Підозрювана у шахрайстві збирала гроші на ЗСУ, а витрачала на онлайн-казино / Фото: Київська міська прокуратура Підозрювана у шахрайстві збирала гроші на ЗСУ, а витрачала на онлайн-казино / Фото: Київська міська прокуратура Підозрювана у шахрайстві збирала гроші на ЗСУ, а витрачала на онлайн-казино / Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, що харків’янина, який збирав «донати» для військових ЗСУ, а потім витрачав їх на онлайн-казино, судитимуть за шахрайство. Його підозрюють в обмані понад 20 людей і заволодінні майже 150 тисячами гривень.