На Харківщині через російські обстріли палають понад 4300 га лісу / Фото: ДСНС Харківщини

Унаслідок ворожих обстрілів у Харківській області спалахнули пʼять пожеж у трьох районах області. Загалом триває гасіння вогню площею понад 4300 гектарів.

Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Харківській області.

Як зазначається, минулої доби через ворожі обстріли пожежі спалахнули у Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані ДСНС.

Загалом нині на території Харківської області триває гасіння семи лісових пожеж на загальній площі понад 4300 гектари. Рятувальникам та працівникам лісгоспів вдалось локалізувати пʼять з цих пожеж на загальній площі понад 2230 гектари.

«Вони працюють під постійною загрозою повторних обстрілів та високої забрудненості лісів вибухонебезпечними предметами. Залучено 23 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 103 рятувальники ДСНС, 4 піротехнічних та 2 медичних розрахунки. Також 15 одиниць техніки лісгоспів та 39 лісників», — йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що піротехнічні підрозділи вилучили та знешкодили сім одиниць вибухонебезпечних предметів.

На Харківщині через російські обстріли палають понад 4300 га лісу / Фото: ДСНС Харківщини На Харківщині через російські обстріли палають понад 4300 га лісу / Фото: ДСНС Харківщини

Нагадаємо, миколаївські вогнеборці за минулу добу, ліквідували пʼять пожеж у місті та області. Горіли житловий будинок, господарчі споруди, квартира в п'ятиповерхівці, суха трава та сміття на відкритих територіях та стихійному сміттєзвалищі.