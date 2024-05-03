Планові відключення електроенергії у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 3 травня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пр. Центральний;

вул. Лягіна;

вул. Декабристів;

Центральний;

вул. Лягіна;

вул. Потьомкінська;

вул. 2 Набережна;

вул. 8 Військова;

вул. 9 Військова;

вул. Котельна;

вул. М. Маліновського;

вул. Теслярна.

Також з 08:00 ранку до 18:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:

пров. Такелажний;

пров. Тимошенка;

пров. Центральний;

пров. Південний;

вул. Чайковського;

вул. Передова.

Нагадаємо, начальник служби повітряних ліній «Миколаївобленерго» Микола Зозулинець поділився, як разом з бригадою працював під обстрілами та на замінованих територіях, щоб повернути миколаївцям світло.

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Стріляли з усіх боків». Історія енергетика, який під час вибухів повертав світло в домівки миколаївців».