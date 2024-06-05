Відключення світла, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 5 червня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 12:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. Корабелів;

вул. Комкова;

вул. Корабелів;

вул. Погранична;

пров. Судобудівельний.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пров. 2 Знаменський;

вул. Знаменська;

пров. Знаменський;

вул. Вокзальна;

пров. Транспортний;

вул. 7 Поперечна;

АГК Стріла.

Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Чкалова;

вул. Погранична;

пр. Богоявленський;

вул. Мала Морська;

вул. Спаська;

вул. Шнеєрсона;

вул. Нікольська;

вул. Втората;

вул. Маяковського;

вул. Софіївська;

вул. Оберегова;

вул. Лагерна;

пр. Героїв України;

вул. Берегова;

вул. Партизанська іскра;

вул. Партизанська;

вул. 79 Бригади.

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Оберегова;

вул. Лагерна;

вул. Берегова;

вул. Партизанська іскра;

вул. Партизанська;

вул. 79 Бригади;

вул. Новоодеська;

вул. Шкільна.

Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».