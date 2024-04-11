Планові відключення електроенергії у Миколаєві, Фото: shutterstock

Сьогодні, 11 квітня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Лазурна.

Також з 09:00 ранку до 17:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:

вул. Театральна;

вул. 28 Армії;

вул. О. Кошового;

пр. Богоявленський;

вул. Паркова;

пров. Такелажний;

пров. Тимошенка;

пров. Центральний;

пров. Південний;

вул. Чайковського;

вул. Передова.

Також з 08:00 ранку до 16:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:

вул. Потьомкінська.

Також з 08:00 ранку до 18:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:

вул. 10 Військова;

вул. Котельна;

вул. Майстерська.

Раніше була інформація про те, що в Очакові ввели графіки відключення світла — електроенергію подаватимуть і вимикатимуть кожних дві години за різними адресами.