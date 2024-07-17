Шкільний клас, архівне фото: «НикВести»

На даний момент немає правових підстав для початку нового навчального року в школах раніше ніж 1 вересня.

Про це розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

За словами Горбачова, початок, тривалість та завершення навчального року регулюються Законом «Про повну загальну середню освіту». Відповідно до нього, освітній процес у школах починається — 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і завершується не пізніше 1 липня наступного року.

Однак у червні 2022 року Верховна Рада внесла зміни до закону, які передбачають, що під час воєнного стану тривалість навчального року, а також дати його початку та закінчення визначаються Кабінетом Міністрів.

Освітній омбудсмен зауважує, що станом на 10 липня 2024 року постанови КМУ, яка б регулювала початок та кінець 2024/2025 навчального року, ще не існує. Тому поки що немає правових підстав для початку навчання раніше 1 вересня.

«Враховуючи стан в енергетиці, рішення про початок навчального року в серпні, можливо, правильне. Проте таке рішення Кабінету Міністрів України мало би бути на кілька місяців раніше, щоб дати громадянам свободу вибору щодо початку та завершення навчального року. Це дало б змогу громадам та закладам освіти якісно підготуватися до такого кроку. Наразі, на нашу думку, підготуватися та раніше розпочати навчальний рік громади та заклади освіти не матимуть змоги», — повідомив він.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.