Вогнеборці загасили 357 пожеж у екосистемах України минулої доби. Фото: ДСНС

Протягом минулої доби, понад 1700 вогнеборців ДСНС та більше 400 одиниць техніки залучалися до гасіння пожеж у природних екосистемах України.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, всього виникло 357 пожеж, загальною площею 224,8 гектарів.

Найбільше згоріло території в Дніпропетровської області – 79 пожеж, площею 70,38 гектарів. Горіла суха рослинність, ліс та сміття.

У Київській області – 62 пожежі, площею 14,25 гектарів та Одеська – 38 пожеж, площею 14,52 гектарів.

Вогнеборці загасили 357 пожеж у екосистемах України минулої доби. Фото: ДСНС

Рятувальники ДСНС попереджають, що через спеку, особливо у вітряну погоду, значно зростає загроза виникнення займань в екосистемах.

Вогнеборці загасили 357 пожеж у екосистемах України минулої доби. Фото: ДСНС

Вогнеборці загасили 357 пожеж у екосистемах України минулої доби. Фото: ДСНС

Вогнеборці загасили 357 пожеж у екосистемах України минулої доби. Фото: ДСНС

Вогнеборці загасили 357 пожеж у екосистемах України минулої доби. Фото: ДСНС

Нагадаємо, протягом доби 29 липня, вогнеборці 41 раз залучались до гасіння пожеж у Миколаєві та області. В екосистемах виникло 36 пожеж в усіх районах Миколаївщини.