У Бердянську підірвали колаборанта. Фото:росЗМІ

У неділю, 5 травня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвали автівку місцевого колаборанта. Він загинув на місці.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, був підірваний автомобіль місцевого колаборанта Євгена Ананьєвського, який організував катівні для українських військовополонених.

Як зазначила очільниця Бердянської МВА Вікторії Галіціної, вибуховий пристрій був закладений під автівку.

«Вибуховий пристрій був закладений під автівку. Від отриманих травм зрадник помер на місці», – заявила вона.

За версією слідства, наразі відкрили кримінальне провадження щодо інциденту, причетних розшукують.

Нагадаємо, що в ніч на 6 квітня у Ростовській області Росії стався підрив трубопроводу, через який нафтопродукти завантажували на танкери.