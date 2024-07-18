Миколаївські правоохоронці розшукали 15-річну дівчинку, фото: поліція у Миколаївській області

Миколаївські правоохоронці розшукали в Одесі 15-річну мешканку Вознесенська, яка декілька днів подорожувала містами.

Про зникнення дівчини до поліції повідомила вихователь одного з навчальних закладів Вознесенська, повідомляє Головне управління поліції в Миколаївській області.

У результаті пошуків правоохоронці знайшли неповнолітню у сусідньому регіоні.

За словами втікачки, кілька днів вона гостювала у знайомих у Миколаєві, а згодом переїхала до подруг в Одесу.

Ювенальні інспектори поліції провели профілактичну бесіду та застерегли її від подібних вчинків у майбутньому.

До пошуків дівчини були залучені співробітники Вознесенського районного управління поліції, ювенальної превенції та оперативники карного розшуку обласного главку поліції.

Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».

Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.