Миколаївські правоохоронці розшукали в Одесі 15-річну мешканку Вознесенська, яка декілька днів подорожувала містами.
Про зникнення дівчини до поліції повідомила вихователь одного з навчальних закладів Вознесенська, повідомляє Головне управління поліції в Миколаївській області.
У результаті пошуків правоохоронці знайшли неповнолітню у сусідньому регіоні.
За словами втікачки, кілька днів вона гостювала у знайомих у Миколаєві, а згодом переїхала до подруг в Одесу.
Ювенальні інспектори поліції провели профілактичну бесіду та застерегли її від подібних вчинків у майбутньому.
До пошуків дівчини були залучені співробітники Вознесенського районного управління поліції, ювенальної превенції та оперативники карного розшуку обласного главку поліції.
Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».
Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.
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Миколаївські правоохоронці розшукали в Одесі 15-річну мешканку Вознесенська, яка декілька днів подорожувала містами.
Про зникнення дівчини до поліції повідомила вихователь одного з навчальних закладів Вознесенська, повідомляє Головне управління поліції в Миколаївській області.
У результаті пошуків правоохоронці знайшли неповнолітню у сусідньому регіоні.
За словами втікачки, кілька днів вона гостювала у знайомих у Миколаєві, а згодом переїхала до подруг в Одесу.
Ювенальні інспектори поліції провели профілактичну бесіду та застерегли її від подібних вчинків у майбутньому.
До пошуків дівчини були залучені співробітники Вознесенського районного управління поліції, ювенальної превенції та оперативники карного розшуку обласного главку поліції.
Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».
Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.