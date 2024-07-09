Вчора, 8 липня в Миколаївській області вогнеборці загасили 36 пожеж. Горіли суха трава, чагарники та поля з пшеницею.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
Зазначається, що двічі протягом дня вогнеборці виїжджали на гасіння пожеж пожнивних залишків в Арбузинській територіальній громаді Вознесенського району. Загальна площа цих загорянь склала 4,9 гектара.
Також пожежа пшениці на корені охопила поле площею 10,5 гектара у Первомайській територіальній громаді Первомайського району.
Крім того, надзвичайники ліквідували пожежу, яка виникла через перекидання вогню з сухої трави. Внаслідок загоряння постраждали чотири господарчі будівлі, а також дачний та житловий будинки у Вознесенському та Миколаєві.
Рятувальники додають, що серед поширених причин - необережне поводження з вогнем, у випадках із зерновими — ймовірний підпал.
Від ДСНС працювали 126 надзвичайників, 32 одиниці техніки, місцеві пожежні охорони «Галицинове», «Обухівка», «Пересадівка», «Шевченкове», «Гур’ївка», «Первомайське». З допоміжної техніки — трактори для підвозу води, трактори з плугами від місцевих підприємців.
Нагадаємо, що у понеділок, 8 липня, під час російської атаки по Україні ударів зазнала Миколаївська область. Внаслідок атаки виникло п'ять пожеж, загальна площа яких склала понад 100 гектарів.
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Вчора, 8 липня в Миколаївській області вогнеборці загасили 36 пожеж. Горіли суха трава, чагарники та поля з пшеницею.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
Зазначається, що двічі протягом дня вогнеборці виїжджали на гасіння пожеж пожнивних залишків в Арбузинській територіальній громаді Вознесенського району. Загальна площа цих загорянь склала 4,9 гектара.
Також пожежа пшениці на корені охопила поле площею 10,5 гектара у Первомайській територіальній громаді Первомайського району.
Крім того, надзвичайники ліквідували пожежу, яка виникла через перекидання вогню з сухої трави. Внаслідок загоряння постраждали чотири господарчі будівлі, а також дачний та житловий будинки у Вознесенському та Миколаєві.
Рятувальники додають, що серед поширених причин - необережне поводження з вогнем, у випадках із зерновими — ймовірний підпал.
Від ДСНС працювали 126 надзвичайників, 32 одиниці техніки, місцеві пожежні охорони «Галицинове», «Обухівка», «Пересадівка», «Шевченкове», «Гур’ївка», «Первомайське». З допоміжної техніки — трактори для підвозу води, трактори з плугами від місцевих підприємців.
Нагадаємо, що у понеділок, 8 липня, під час російської атаки по Україні ударів зазнала Миколаївська область. Внаслідок атаки виникло п'ять пожеж, загальна площа яких склала понад 100 гектарів.