Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Вчора, 8 липня в Миколаївській області вогнеборці загасили 36 пожеж. Горіли суха трава, чагарники та поля з пшеницею.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Вогнеборець гасить пожежу на полі на Миколаївщині. Фото: ДСНС у Миколаївській області Вогнеборець гасить пожежу на полі на Миколаївщині. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що двічі протягом дня вогнеборці виїжджали на гасіння пожеж пожнивних залишків в Арбузинській територіальній громаді Вознесенського району. Загальна площа цих загорянь склала 4,9 гектара.

Також пожежа пшениці на корені охопила поле площею 10,5 гектара у Первомайській територіальній громаді Первомайського району.

Крім того, надзвичайники ліквідували пожежу, яка виникла через перекидання вогню з сухої трави. Внаслідок загоряння постраждали чотири господарчі будівлі, а також дачний та житловий будинки у Вознесенському та Миколаєві.

Рятувальники додають, що серед поширених причин - необережне поводження з вогнем, у випадках із зерновими — ймовірний підпал.

Від ДСНС працювали 126 надзвичайників, 32 одиниці техніки, місцеві пожежні охорони «Галицинове», «Обухівка», «Пересадівка», «Шевченкове», «Гур’ївка», «Первомайське». З допоміжної техніки — трактори для підвозу води, трактори з плугами від місцевих підприємців.

Нагадаємо, що у понеділок, 8 липня, під час російської атаки по Україні ударів зазнала Миколаївська область. Внаслідок атаки виникло п'ять пожеж, загальна площа яких склала понад 100 гектарів.