Пожежа на полі в Миколаївській області 26 червня / Фото: ДСНС

Від початку цього року в Україні пожежі охопили майже 26 тисяч гектарів землі.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС заявили, що у 90% випадків причина виникнення пожеж в екосистемах — людська недбалість.

«За останню добу рятувальників 290 разів виїжджали на ліквідацію загорань у природних екосистемах України, де було знищено 205,99 гектара», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що протягом минулої доби у Миколаївській області зареєстрували 25 пожеж.