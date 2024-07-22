Від початку цього року в Україні пожежі охопили майже 26 тисяч гектарів землі.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
У ДСНС заявили, що у 90% випадків причина виникнення пожеж в екосистемах — людська недбалість.
«За останню добу рятувальників 290 разів виїжджали на ліквідацію загорань у природних екосистемах України, де було знищено 205,99 гектара», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що протягом минулої доби у Миколаївській області зареєстрували 25 пожеж.
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Від початку цього року в Україні пожежі охопили майже 26 тисяч гектарів землі.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
У ДСНС заявили, що у 90% випадків причина виникнення пожеж в екосистемах — людська недбалість.
«За останню добу рятувальників 290 разів виїжджали на ліквідацію загорань у природних екосистемах України, де було знищено 205,99 гектара», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що протягом минулої доби у Миколаївській області зареєстрували 25 пожеж.