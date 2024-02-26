На Миколаївщині судитимуть водія. Ілюстративне фото: ZBROIA

Березанський районний суд судитиме мешканця Дніпропетровської області за фактом погрози патрульним поліцейським.

Про це повідомили в Миколаївській окружній прокуратурі.

За даними слідства, наприкінці грудня 2023 року працівники Управління патрульної поліції в Миколаївській області зупинили на трасі «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» вантажний автомобіль за порушення правил дорожнього руху.

За кермом був мешканець Дніпропетровської області. Під час складання адміністративного протоколу водій вантажівки дістав з кабіни револьвер «Флобер» та почав погрожувати патрульним, повідомили в прокуратурі.

Поліцейські застосували до нього силу та затримали його. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Одеській області правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння погрожував односельцю підірвати гранату.