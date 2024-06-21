Пістолет, з якого стріляли у журналіста. Фото: поліція

Поліція Києва оголосила підозри підозрюваним у виконанні замаху на вбивство казахського журналіста, наразі вони у міжнародному розшуку.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Нагадаємо, що 18 червня до поліції Києва надійшла інформація про те, що у Шевченківському районі міста невідомий вистрелив у голову журналісту — громадянину Казахстану, коли той разом із дружиною перебував в авто поруч із будинком, де він проживає.

Правоохоронцям вдалось встановити, що до скоєння злочину причетні двоє іноземців, 33 та 36 років.

«Слідчі слідчого управління поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили про підозру за заочною процедурою фігурантам за частиною 2 статті 15 пункту, пункту 11, 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України — в закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб», — йдеться у повідомленні.

Підозрюваних оголошено у міжнародний розшук та наразі вживаються заходи з їх затримання. За скоєння особливо тяжкого злочину чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.

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