Правоохоронці оголосили підозру двом чоловікам, які у столиці викрали лікаря-кардіохірурга та вимагали у нього два мільйона доларів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, що чоловіки домовились про викрадення лікаря заради викупу. Коли потерпілий проходив повз будинок по вулиці Феофіла Яновського, до нього під’їхав автомобіль, з якого вийшли невідомі йому чоловіки. Один із них представився працівником правоохоронних органів.

Викрадачі змусили лікаря сісти в автівку. Після чого надягнули медику на голову чорний мішок та вкололи в ногу невідому речовину. Лікарю сказали, що це «отрута». Після цього вони вимагали у чоловіка два мільйона доларів за надання «протиотрути».

Коли вони зрозуміли, що у медика немає таких грошей, підозрювані обшукали його та забрали 15 тисяч гривень із його сумки. Після цього викрадачі висадали кардіохірурга з машини на столичних Совських ставках та зникли.

Чоловіків звинувачують у незаконному позбавленні волі, викраденні людини, грабежі і вимаганні грошей. Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Зазначається, що одного із викрадачів правоохоронці уже затримали. Він знаходиться під вартою. Місцеперебування іншого правоохоронці ще встановлюють.

Поліція оголосила підозру викрадачам лікаря-кардіохірурга у Києві / Фото: Київська міська прокуратура Поліція оголосила підозру викрадачам лікаря-кардіохірурга у Києві / Фото: Київська міська прокуратура Поліція оголосила підозру викрадачам лікаря-кардіохірурга у Києві / Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, у Запоріжжі виявили банду, яка займалася викраденням людей та вимаганням грошей під загрозою насильства.