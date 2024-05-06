Патрульна поліція України Фото: Facebook

В Одеській області від роботи відсторониди поліцейську, яка записала на відео обурення щодо свого обов’язку службового чергування на Великдень.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

«5 травня під час моніторингу інтернету в одному із пабліків було виявлено відео з висловленнями поліцейської щодо невдоволення обов’язком чергувати біля церкви на Великдень та байдужістю до можливих обстрілів і загибелі громадян. Це повідомлення, яке вона скинула для своїх друзів у приватну групу, стало надбанням пабліків», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці ініціювали проведення службового розслідування за фактом ганебної поведінки поліцейської після несення служби з охорони громадського порядку біля одного з храмів Одещини.

Зазначається, що така поведінка ганьбить роботу правоохоронця.

«Співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. Зауважимо, що до служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому», — зазначили в поліції.

Відео поширилося у соцмережах 5 травня.

«Навіщо цю церкву охороняти, там від сили людей 30, ну прилетить туди і що, нічого страшного, це ж не мінус 100 людей, це всього лише мінус 30», — говорить жінка.

Нагадаємо, в Україні на Великдень охороняли порядок понад 23 тисячі правоохоронців.