Фото: Генеральний штаб ЗС Польщі

У Польщі на летовищі у Гдині у пʼятницю, 12 липня, розбився навчально-бойовий літак М-346, пілот загинув на місці. Причини падіння поки невідомі.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил Польщі.

«З глибоким сумом повідомляємо, що під час тренувального польоту літака М-346 на аеродромі 43-ї бази морської авіації у Гдині трагічно загинув майор-пілот Роберт Жел», — йдеться у повідомленні.

Раніше видання RMF FM повідомляло, що літак відпрацьовував маневри для підготовки до суботнього авіашоу — святкування 30-ї річниці Гдинянської бригади морської авіації.

Речник Головного командування Збройних сил Польщі Марек Павляк повідомив виданню, що за штурвалом перебував «дуже досвідчений» пілот. Причини падіння М-346 наразі не відомі.

Фото: Piotr Hukalo, East News Фото: Piotr Hukalo, East News

Нагадаємо, у п'ятницю, 12 липня, у Коломенському районі Підмосков'я впав російський пасажирський літак Sukhoi Superjet. Літак летів без пасажирів, на борту був лише екіпаж з трьох людей. Борт упав у лісовому масиві, жертв серед місцевого населення немає, проте люди на борту, за попередніми даними, загинули.