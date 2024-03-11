Польський кордон, фото з відкритих джерел

Польські фермери продовжують обмежувати рух для вантажних транспортних засобів на кордоні з Україною.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Наразі мітингарі ускладнюють або блокують рух у напрямку пунктів пропуску «Дорогуськ-Ягодин», «Зосін-Устилуг», «Долгобичув-Угринів», «Хребене – Рава-Руська», «Медика-Шегині».

«Впродовж останніх днів у зв’язку з проведенням ними акцій протесту, на напрямку українських пунктів пропуску «Ягодин» та «Шегині» пропуск вантажних автомобілів в бік Республіки Польща взагалі не здійснюється. Щодо виїзду з Польщі через ці пункти пропуску – пропускається вкрай обмежена кількість вантажівок», – зазначили прикордонники.

Впродовж минулої доби на в’їзд в Україну в «Ягодині» було оформлено 42 вантажних автомобілі, а в пункті пропуску «Шегині» – 29 вантажних транспортних засобів.

За інформацією польської сторони, сьогодні, 11 березня, з 9.00, мітингарі не пропускають в Польщу вантажівки, які слідують через пункт пропуску «Угринів». На виїзд з Польщі заявили про пропуск по чотири вантажні автомобілі щогодини.

Пізніше, о 9.21, від поляків надійшла інформація, що протестувальників перед пунктом пропуску «Зосін-Устилуг» на виїзд з України пропускатимуть жодного вантажного автомобіля. Причому, вони не вказали, доки триватиме блокада. Натомість на в'їзд в Україну здійснюватимуть пропуск по шість вантажних автомобілів щогодини.

На всіх напрямках рух легкових транспортних засобів та автобусів не обмежується.

Як відомо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де вже третій день був заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур. Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

За два дні стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Водночас міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.

З 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.

Проте 28 лютого представники України та Польщі провели переговори про розблокування кордону. Опція припинення торгівлі не згадувалася.