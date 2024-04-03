Обстріл Харківщини 2 квітня. Фото: Харківська обласна прокуратура

У лікарні помер 11-річний хлопчик, який постраждав внаслідок обстрілу росіянами села Новоосинове Куп’янського району Харківської області 2 квітня.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні 11-річний хлопець внаслідок травм після обстрілу помер у лікарні», — написав він.

Обстріл Харківщини 2 квітня. Фото: Харківська обласна прокуратура Обстріл Харківщини 2 квітня. Фото: Харківська обласна прокуратура Обстріл Харківщини 2 квітня. Фото: Харківська обласна прокуратура

У вівторок 2 квітня у селі Новоосинове внаслідок ворожих ударів загинув 58-річний батько дитини. Чоловік і хлопчик були на власному подвірʼї, коли росіяни почали завдавати по населеному пункту удари з артилерії.

Нагадаємо, у вівторок 2 квітня російські війська завдали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Також 1 квітня російська армія з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини. В ніч на 2 квітня внаслідок ворожого обстрілу в селі Солончаки Куцурубської громади пошкоджено житлові приватні будинки, лінію електропостачання та дротову подачу інтернету.