У селі Сапетня, що на Миколаївщини правоохоронці 9 березня виявили рибалок, які на моторному човні виловлювали рибу з Південного Бугу методом багріння (такий вилов риби вважається недопустимим та варварським, — прим.).

За попередніми підрахунками, сума завданих збитків склала 104 тисячі 533 гривні, повідомили у поліції Миколаївської області.

У браконьєрів поліцейські вилучили три заборонені знаряддя лову, човен із двигуном, транспортний засіб та лафет для перевезення човна, 20 сазанів, сім товстолобів та три ляща.

Понад 100 тисяч грн збитків: браконьєрів викрили у Миколаївському районі / Фото: Нацполіція Понад 100 тисяч грн збитків: браконьєрів викрили у Миколаївському районі / Фото: Нацполіція Понад 100 тисяч грн збитків: браконьєрів викрили у Миколаївському районі / Фото: Нацполіція

Зазначається, що вилучений біоресурс поліцейські передали на відповідальне зберігання рибоохоронному господарству.

Відносно чоловіків відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 КК України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Понад 100 тисяч грн збитків: браконьєрів викрили у Миколаївському районі / Фото: Нацполіція Понад 100 тисяч грн збитків: браконьєрів викрили у Миколаївському районі / Фото: Нацполіція Понад 100 тисяч грн збитків: браконьєрів викрили у Миколаївському районі / Фото: Нацполіція

У поліції нагадали, що риболовля у осінньо-зимовий період, який триває до 31 березня, дозволяється виключно поза межами зимувальних ям та лише зимовими вудками. При цьому загальна кількість гачків не повинна бути більше семи на одного рибалку.

Закон забороняє використання одинарних зʼєднаних між собою подвійних і потрійних гачків без мормишки, природної або штучної приманки та риболовлі за допомогою багренії.

«Також рибалкам слід памʼятати про засоби для вимірювання маси та довжини риби. Наприклад, добова норма вилову становить 3 кг плюс одна особина, розмір якої перевищує мінімальний дозволений для вилову», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці спільно з рибоохоронним патрулем на Єланецькому водосховищі поблизу села Камʼянка викрили чоловіка, який на човні здійснив незаконний вилов риби. У правопорушника вилучили понад 200 одиниць водних біоресурсів та заборонені знаряддя лову — сітки та човен. За підрахунками інспекторів сума завданих збитків державі склала 324 тисячі 292 гривні.