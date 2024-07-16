В Україні зростає захворюваність на гострі кишкові інфекції. Фото: Unsplash

В Україні за пів року зареєстровано 20 369 випадків гострих кишкових інфекцій, що на 3258 випадків більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Зазначається, що найбільше з початку цього року на гострі кишкові захворювання перехворіли українці в Одеській (2313), Вінницькій (1660), Дніпропетровській (1721) та Львівській областях (1832).

«Час від зараження до перших клінічних проявів захворювання триває від кількох годин до 2-3 діб. Захворювання починається раптово: з'являється нудота, блювота, діарея, спазми в животі. Можлива виражена загальна інтоксикація: головний біль, запаморочення, підвищення температури тіла до 38–39 градусів, слабкість, пересихання слизових оболонок», — йдеться у повідомленні

Як повідомляють в МОЗ, що збудники таких захворювань найчастіше містяться у сирій їжі тваринного походження (яйця, непастеризоване молоко, м’ясо й морепродукти), а також в немитих фруктах та овочах.

У той час найпоширенішими факторами передачі гострих кишкових інфекцій є готові страви, кондитерські вироби, яйця, молоко й молочні продукти.

«У літній період великою частиною харчування можуть стати овочі та фрукти, які можуть зберігатися і без холодильника. Страви потрібно робити якомога простішими, з мінімальною кількістю інгредієнтів. Найкраще зберігаються добре виварені або протушковані продукти», — додали в МОЗ.

Нагадаємо, раніше депутати Миколаївської обласної ради ухвалили рішення щодо проведення перевірки стану захисних споруд в медичних закладах.

Раніше повідомлялося, що екскерівниця Миколаївської обласної інфекційної лікарні, депутатка Світлана Федорова заявила, що у сімейній амбулаторії №5 ліки та вакцини зберігають в умовах рекордної спеки у Миколаєві.