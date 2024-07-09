Удар по «Охматдиту» у Києві 8 липня / Фото: «НикВести»

Коли російська ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню «Охматдит», там перебували 627 дітей. Наразі 94 дітей перевезли з лікарні до інших медзакладів Києва.

Про це 9 липня повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, наразі 68 дітей залишилися на лікування у вцілілих будівлях лікарні.

Ще 465 дітей, які потребували планового лікування, обстежені, їх тимчасово виписали додому. З їхніми батьками підтримують зв’язок.

Крім того, за даними МОЗ, 8 маленьких пацієнтів зазнали поранень унаслідок ракетного удару по «Охматдиту», двоє дорослих загинули.

МЗС України організувало візит понад 30 глав іноземних дипломатичних місій до місця ракетного удару по «Охматдиту».

Удар по «Охматдиту» 8 липня

Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ. Ракета влучила у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Загалом посеред дня Росія вдарила по Україні 40 ракетами. Станом на вечір за даними МВС було відомо про 32 загиблих та 129 постраждалих по Україні, зокрема в Києві та Кривому Розі.

Станом на вечір, 8 липня, аварійно-рятувальні роботи в «Охматдиті» тривали. Відомо, що удар припав на корпус, де дітям робили діаліз — очищення крові при нирковій недостатності.

Під час рятувально-пошукової операції з-під завалів рятувальники дістали тіла двох дітей та їхньої матері.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися: дві людини загинули, 32 поранені.

Згодом в СБУ підтвердили, що Дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.

Слід зазначити, що міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

Своєю чергою, «Укрзалізниця» надала притулок у лаунж-зонах вокзалу та забезпечила транспортування для всіх сімей, які перебували в «Охматдиті».

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з резервного фонду держбюджету спрямували 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в «Охматдиті».