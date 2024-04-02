Автомобіль, який порушив ПДР. Фото: патрульна поліція у Миколаївській області

У Миколаєві патрульні виявили автомобіль з підробленими номерами.

Про це повідомляє патрульна поліція у Миколаївській області.

Зазначається, що під час патрулювання міста, інспектори зупинили автомобіль Toyota за порушення правил дорожнього руху на вулиці Космонавтів.

«Під час перевірки транспортного засобу було виявлено відсутність дублюючої таблички, а табличка під лобовим склом мала ознаки повторного закріплення та механічні пошкодження», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці заявили, що під час перевірки номерів за наявними базами даних, номер двигуна не відповідав встановленому в базах номеру.

Поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин справи.

Нагадаємо, на Миколаївщині патрульні затримали водія з фальшивим посвідченням.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві 17 січня, близько 14 години, патрульні затримали водія з підробленими документами.