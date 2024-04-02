У Миколаєві патрульні виявили автомобіль з підробленими номерами.
Про це повідомляє патрульна поліція у Миколаївській області.
Зазначається, що під час патрулювання міста, інспектори зупинили автомобіль Toyota за порушення правил дорожнього руху на вулиці Космонавтів.
«Під час перевірки транспортного засобу було виявлено відсутність дублюючої таблички, а табличка під лобовим склом мала ознаки повторного закріплення та механічні пошкодження», — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці заявили, що під час перевірки номерів за наявними базами даних, номер двигуна не відповідав встановленому в базах номеру.
Поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин справи.
Нагадаємо, на Миколаївщині патрульні затримали водія з фальшивим посвідченням.
Раніше повідомлялося, що в Миколаєві 17 січня, близько 14 години, патрульні затримали водія з підробленими документами.
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У Миколаєві патрульні виявили автомобіль з підробленими номерами.
Про це повідомляє патрульна поліція у Миколаївській області.
Зазначається, що під час патрулювання міста, інспектори зупинили автомобіль Toyota за порушення правил дорожнього руху на вулиці Космонавтів.
«Під час перевірки транспортного засобу було виявлено відсутність дублюючої таблички, а табличка під лобовим склом мала ознаки повторного закріплення та механічні пошкодження», — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці заявили, що під час перевірки номерів за наявними базами даних, номер двигуна не відповідав встановленому в базах номеру.
Поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин справи.
Нагадаємо, на Миколаївщині патрульні затримали водія з фальшивим посвідченням.
Раніше повідомлялося, що в Миколаєві 17 січня, близько 14 години, патрульні затримали водія з підробленими документами.