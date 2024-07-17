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Постачання нафти з РФ знизилися до найнижчого рівня з січня 2024 року, зокрема в портах Чорного та Балтійського морів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що середній чотиритижневий експорт нафти з Росії впав до найнижчого рівня з січня, продовжуючи зниження, яке склало близько 570 тисяч барелів на добу порівняно з нещодавнім піком у квітні. Зниження продовжилося, незважаючи на невелике відновлення тижневого експорту.

«Найбільше падіння — на 11% за два тижні — спостерігалося в постачаннях з балтійських портів, таких як Приморськ і Усть-Луга, де обсяги знизилися майже на 30% від нещодавнього максимуму, а також з чорноморського терміналу в Новоросійську, де постачання скоротилися майже вдвічі», — йдеться у повідомленні.

Переважно падіння сталося через значне зниження минулого тижня, що, ймовірно, пов'язано з покращенням дотримання Росією цільових показників видобутку ОПЕК+ та відновленням внутрішньої нафтопереробки.

Нагадаємо, 28 червня, Міністерство промисловості Південної Кореї заявило про ще 243 позиції до списку товарів, для експорту яких у Росію та Білорусь потрібен спеціальний дозвіл уряду.