Миколаївські вогнеборці за добу, з 20 на 21 квітня, ліквідували дві пожежі у місті та області. Пожежі виникли на території приватних будинків.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Пожежі відбудись у Казанці Баштанського району та Доманівці Вознесенського району.

«Зранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про займання господарчої споруди по вулиці Едуарда Лиса смт Казанка. До місця виклику направлено черговий караул 17 державної пожежно-рятувальної частини. Пожежу площею 50 кв. м ліквідували», – йдеться у повідомленні.

Протягом доби на Миколаївщині сталися дві пожежі у приватному секторі, фото: ГУ ДСНС

Протягом доби на Миколаївщині сталися дві пожежі у приватному секторі, фото: ГУ ДСНС

Протягом доби на Миколаївщині сталися дві пожежі у приватному секторі, фото: ГУ ДСНС

Інший випадок пожежі житлового будинку трапився вечері по вулиці Гетьмана Сагайдачного у Доманівці.

«Там працювало чергове відділення 14 ДПРЧ. Пожежу швидко ліквідували на площі 12 кв. м, тим самим врятували житловий будинок від знищення», – зазначають у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Всього до гасіння залучалось дві одиниці спецтехніки та 8 чоловік особового складу ДСНС.

Нагадаємо, з початку цього року на Миколаївщині сталося 182 пожежі в природних екосистемах.

Зокрема, територіально пожежі розподілились наступним чином:

Миколаївський район – 70;

Баштанський – 23;

Первомайський – 57;

Вознесенський – 32.

Як повідомлялось раніше, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.