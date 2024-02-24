Стало відомо, скільки цілей вдалося знищити за два роки повномасштабної війни. Фото: Еспресо.Захід

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили результати роботи українських пілотів за два роки повномасштабної війни. Протягом цього часу бійці виконали понад 18 тисяч вильотів і знищили сотні ракет, дронів, літаків та вертольотів російської армії.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

За його словами, зафіксувати статистику «воєнної рутини» непросто, адже вона постійно оновлюється.

«Два роки великої війни. 730 днів повітряних атак. Зафіксувати статистику нашої «воєнної рутини» непросто, адже оновлюється вона практично щогодини. Оновлюється російськими А-50 та «сушками», іранськими «Шахедами» та «непереможними ракетами», ворожими пунктами управління, крейсерами, підводними човнами та цілими штабами флоту», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у взаємодії із Силами оборони України знищено:

1905 ракет різних типів. Серед них: 43 балістичні та 25 аеробалістичні Х-47М2 Кинджал,

4844 ударні дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня,

340 літаків,

325 вертольотів.

Українські пілоти в умовах потужної ворожої протидії здійснили вже понад 18800 вильотів. З цієї кількості 7800 були на вогневе ураження, а 8900 — на авіаційне винищувальне прикриття.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 82 ворожі атаки на 7 напрямках. Тим часом армія РФ за два роки повномасштабного вторгнення втратила понад 409 тисяч військових.