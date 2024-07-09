Спортивна база «Динамо». Фото з соцмереж

На базі Миколаївської обласної організації «Динамо», вночі, 9 липня, через перепад електроенергії сталася пожежа. Вогонь знищив дах спортивного ігрового залу, який нещодавно був відновлений після збройної агресії РФ.

Про це повідомляється на сторінці організації.

Спортивна база «Динамо». Фото з соцмереж Спортивна база «Динамо». Фото з соцмереж

В «Динамо» зазначають, що пожежа виникла через перепад електроенергії у складських приміщеннях гаражного комплексу.

На початку 2023 року зал було відновлено після руйнувань, спричинених збройною агресією РФ проти України. У цьому залі миколаївські спортсмени активно проводили тренування.

— Тільки на початку 2023 року нам вдалося відновити спортивний ігровий зал після прильотів в результаті збройної агресії РФ проти України, в якому активно проводили тренування динамівські спортсмени. З початку повномасштабного вторгнення в цьому залі вже було проведено понад 6 чемпіонатів міста та Миколаївської області з дзюдо, самбо та карате. А нині наш ігровий спортивний зал знову пошкоджений та непридатний до тренувань, — йдеться у повідомленні.

Спортивна база «Динамо». Фото з соцмереж Спортивна база «Динамо». Фото з соцмереж

Спортивна база «Динамо». Фото з соцмереж Спортивна база «Динамо». Фото з соцмереж

Миколаївська обласна організація ФСТ «Динамо» звертається до всіх небайдужих людей з проханням допомогти у відновленні даху ігрового спортивного залу.

— Наразі гостро необхідна матеріальна допомога, щоб ліквідувати наслідки пожежі та відновити пошкоджені ділянки даху, — зазначають у «Динамо». Реквізити: рахунок IBAN UA 42 380805 00000000 26002583943 АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, МФО 380805 Карта організації: 4874242500280972 Контакти для зв'язку: +380931650033 Барський Валерій Євгенович

Нагадаємо, що у липні 2023 року росіяни вкотре обстріляли дронами учбово-спортивну оздоровчу базу «Динамо» в місті Очакові, в результаті влучення було пошкоджено декілька поверхів одного з корпусів комплексу. До війни, на УСОБ «Динамо» проводились обласні та всеукраїнські змагання, навчально-тренувальні збори всеукраїнського рівня, спартакіади та оздоровлення дітей, проводились різноманітні спеціальні заходи для дітей уразливих категорій.