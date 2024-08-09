Пожежі у Миколаївській області 8-9 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

У четвер 8 серпня та в ніч на 9 серпня на території Миколаївської області виникло 29 пожеж. Двічі відбувались займання в житловому секторі, двічі горіли автомобілі, одна пожежа виникла на обʼєкті та 24 — на відкритих територіях.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Рятувальникам допомагали у гасінні місцеві пожежні охорони. В окремих епізодах доставляння води забезпечували місцеві фермери та підприємці.

Загальна площа пожеж склала понад 25 гектарів. Завдяки своєчасно вжитим заходам вдалося врятувати 13 житлових будинків, літню кухню та автомобіль.

Від ДСНС на ліквідацію пожеж залучалось 120 вогнеборців та 30 одиниць техніки.

Пожежі у Миколаївській області 8-9 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 8-9 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 8-9 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 8-9 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 8-9 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 8-9 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 8-9 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Раніше у головному управлінні ДСНС Миколаївщини у відповіді на інформаційних запит «НикВести» повідомили, що у період з 1 по 31 липня на території Миколаївської області виникло 2 тисячі 298 пожеж, вони завдали збитків на понад 47 мільйонів гривень. Більшість з пожеж виникли на відкритих територіях.