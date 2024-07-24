Пожежа у Кульбакине, фото: ДСНС

Пожежники не можуть загасити пожежу у Кульбакине, адже на тій теритрії можуть бути боєприпаси.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що у мікрорайоні Миколаєва Кульбакине увечері 23 липня сталась масштабна пожежа сухої трави на відкритій території.

За даними рятувальників станом на 12:30 відкритого вогню не спостерігається. Однак є окремі осередки тління, до яких вогнеборув не можуть дістатися через високі непрохідні чагарники та небезпеку детонації боєприпасів.

«На місці продовжують чергувати підрозділи ДСНС, які у разі повторного займання, що періодично виникає під дією вітру, оперативно вживають заходи щодо недопущення розповсюдження вогню. Ситуація контрольована. Загрози житловому сектору немає», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 20 липня у Миколаївській області зареєстрували 25 пожеж.

Зазначається, що 20 липня, через падіння уламків збитого ворожого БпЛА у Широківській громаді Баштанського району відбулося займання сільськогосподарської техніки в складському приміщені та сухої трави, чагарників на відкритій території. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метри та 5 гектарів.

Протягом дня рятувальники 19 разів виїжджали на гасіння загорань на відкритих територіях. У Баштанському, Миколаївському, Вознесенському та Первомайському районах, а також у самому Миколаєві, вогонь знищив суху траву, чагарники, сміття, очерет та пожнивні залишки на загальній площі понад 28 гектарів. В одному з випадків постраждала 69-річна жінка, яка намагалась самотужки загасити пожежу, отримала опіки ніг І-ІІІ ступеню.