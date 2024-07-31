Пожежа літньої кухні / Фото: ДСНС Миколаївської області, ілюстративне

В ніч на 31 липня у селі Лугове Миколаївського району загорілась літня кухня на території приватного домоволодіння. Постраждав чоловік.

Про повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

На місце направили відділення місцевої пожежної охорони «Рибаківка» та 8 державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю першого підрозділу, вогнеборці винесли з пожежі 40-річного чоловіка.

За словами рятувальників, вже потім спільними зусиллями пожежу ліквідували на площі 32 квадратних метра. Постраждалого з опіками бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала до Миколаєва в опікове відділення міської лікарні. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 29 липня у Новому Бузі, що на Миколаївщині, поруч із житловим сектором загорілась трава, вогонь перекинувся до господарчих споруд місцевих мешканців. За словами надзвичайників, 93-річна власниця намагалась врятувати своє майно та самотужки загасити пожежу. Але їй це не вдалось, натомість вона отримала опіки рук та ніг. Їй допомогли сусіди, які витягли її з осередку пожежі та надали першу допомогу. З місця постраждалу госпіталізували.