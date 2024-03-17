Через паління у ліжку загинув іще один чоловік на Миколаївщині / Ілюстративне фото

У селищі Арбузинка Первомайського району Миколаївщини 16 березня виникла пожежа літньої кухні.

Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

За даними рятувальників, коли вони приїхала на місце виявилося, що відкритого горіння не має. Через тління матраца утворилось щільне задимлення. Вогнеборці оперативно загасили його. У приміщенні виявили тіло загиблого господаря 1967 року народження, який, за попередньою інформацією, палив у ліжку, що й призвело до займання.

Рятувальники наголосили, що за останній час це вже другий епізод, в якому громадяни палять в помешканні і це провокує пожежі. І якщо в першому випадку постраждалого вдалось врятувати, то цього разу уникнути трагедії не вдалось.