Фото: ДСНС Миколаївської області

У Миколаївській області загинув 70-річний чоловік через паління в ліжку.

15 липня в Миколаївській області сталося дві пожежі в житлових приміщеннях, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Одна з пожеж сталася через необережне поводження з вогнем, а саме через паління в ліжку. Внаслідок цього загинув 70-річний чоловік у селі Степівка Первомайського району.

Рятувальники закликають громадян бути обережними при курінні в приміщенні, адже це може призвести до трагічних наслідків, від знищення майна до загибелі.

Крім того, в ДСНС наголошують, що через постійні обстріли з боку окупантів кількість пожеж у регіоні значно зросла.

Нагадаємо, що на Миколаївщині знову горіла суха трава. Велику пожежу площею 40 га ліквідували за допомогою місцевих, однак уникнути розповсюдження вогню на будівлі не вдалось.