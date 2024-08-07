Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Упродовж 6 серпня та в ніч на 7 серпня миколаївські рятувальники загасили 26 пожеж у регіоні.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що 8 разів горіло в житловому секторі, загорівся 1 транспорт та 17 — на відкритих територіях, з них дві пожежі стались через падіння боєприпасів та уламків від них.

«Загальна площа пожеж сягнула понад 24 гектар. Спільними зусиллями від вогню вдалось врятувати 8 житлових будинків, 4 господарчі споруди та 1 літню кухню», — йдеться у повідомленні.

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Рятувальники наголосили, що під час пожеж сухостоїв вогонь розповсюджувався на житловий сектор, де загорівся сінник, пошкоджені 5 господарчих споруд та 1 будинок, який наразі не експлуатується.

«Цього можна було б уникнути, якби усі дотримувались правил пожежної безпеки, але маємо саме такі наслідки», — додали в пресслужбі.

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Підрозділи головного управління ДСНС України у Миколаївській області забезпечили оперативне реагування на всі повідомлення. Допомагали у гасінні місцеві пожежні охорони «Мартинівка», «Суха Балка», «Мостове», «Первомайське», «Пересадівка», «Бузьке», «Галицинове».

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вранці 6 серпня, у Миколаєві по проспекту Корабелів сталася пожежа на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Вогнеборці врятували чоловіка з палаючої квартири.