Пожежі у Миколаївській області 10-11 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

На території Миколаївщини з 10 на 11 серпня виникло 18 пожеж, чотири — в житловому секторі; з них одна сталась в результаті ворожого обстрілу, одна — лісова пожежа та 13 — на відкритій території.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зранку, 10 серпня, ворог двічі атакував село Дніпровське Куцурубської громади дронами. Внаслідок однієї з атак пошкоджено приватний будинок та цивільний автомобіль. Також відбулося займання сільськогосподарської техніки, яке було оперативно ліквідовано. Внаслідок обстрілів поранено двох чоловіків.

Вдень, 10 серпня, під ворожим артилерійським обстрілом перебувало місто Очаків. Внаслідок чого пошкоджено приватні будинки та лінія електропередач. На території одного із будинків виникла пожежа. Також відбулося займання двох господарчих споруд та сухої трави. Зазначається, що всі пожежі було оперативно ліквідовано вогнеборцями.

Ввечері, рятувальників сповістили про те, що горить хвойний настил та суха трава на території Андріївського урочища, що в Ольшанській територіальній громаді Миколаївського району.

Спільними зусиллями місцевого населення, лісівників та вогнеборців вогонь приборкали площею 4 гектари

За словами рятувальників, наразі здійснюється чергування пʼятьма одиницями техніки підрозділів ДСНС й лісівників. Також залучено квадрокоптер для моніторингу ситуації з повітря та запобігання повторного загоряння.

Пожежі на відкритих територіях, що виникали в усіх районах області ліквідовували 75 вогнеборців, 25 спецавтомобілів ДСНС, а також місцеві пожежні охорони. Загальна площа пожеж в природних екосистемах склала понад 20 гектарів.

Пожежі у Миколаївській області 10-11 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 10-11 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 10-11 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 10-11 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 10-11 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 10-11 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 10-11 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 10-11 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 10-11 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Раніше у головному управлінні ДСНС Миколаївщини у відповіді на інформаційних запит «НикВести» повідомили, що у період з 1 по 31 липня на території Миколаївської області виникло 2 тисячі 298 пожеж, вони завдали збитків на понад 47 мільйонів гривень. Більшість з пожеж виникли на відкритих територіях.