Пожежі у Миколаївській області 11-12 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині 11 серпня та в ніч на 12 серпня вогнеборці 39 разів залучались для ліквідації пожеж. П'ять з них сталися на території приватних будинків, дві - на підприємстві та 32 - в природних екосистемах.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Снігурівці чоловік намагався самотужки загасити пожежу сухої трави та сміття, але отримав опіки верхніх й нижніх кінцівок І-III ступенів. Потерпілого «Швидка» доставила до Снігурівської міської лікарні.

Пожежі у Миколаївській області 11-12 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Зазначається, найбільша за масштабом пожежа сталась в Андріївському лісі. Горіли лісові насадження, хвойний настил та очерет. Загальна площа пожежі 70 гектарів, з яких: 50 гектарів пожежа в лісі та 20 гектарів сухої трави і очерету.

Пожежі у Миколаївській області 11-12 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Також у селі Ковалівка вогонь знищив 2 житлові будинки та 3 господарчі споруди.

Пожежі у Миколаївській області 11-12 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 11-12 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 11-12 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Окрім цього 32 рази виникали пожежі в природних екосистемах. Горіла суха трави, чагарники, очерет, пожнивні залишки та сміття. Загальна площа вигорілої території склала понад 42 гектара. Основні причини пожеж — необережне поводження з вогнем та підпали.

Пожежі у Миколаївській області 11-12 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 11-12 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 11-12 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 11-12 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 11-12 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 11-12 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Від ДСНС до гасіння пожеж залучалось 140 вогнеборців та 37 спецавтомобілів. Також на місцях працювали місцева пожежна охорона «Пересадівка» та співробітники поліції.

Нагадаємо, минулої доби, на території Миколаївщини виникло 18 пожеж, чотири — в житловому секторі; з них одна сталась в результаті ворожого обстрілу, одна — лісова пожежа та 13 — на відкритій території.